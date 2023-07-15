بحضور الرئيس السيسى.. استعدادات الوفود لقمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الإفريقى (فيديو)

كشفت منة فاروق، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من العاصمة الكينية نيروبي، عن آخر الاستعدادات الخاصة بالوفود لقمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الإفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق منذ فترة من اجتماعات تحضيرية وعلى المستوى الوزاري.

وأضافت أن اليوم لا توجد اجتماعات بشكل رسمي، ولكن اليوم لوصول رؤساء وزعماء الدول المشاركة في القمة الإفريقية، موضحًا أن الرئيس السيسي وصل منذ قليل للعاصمة الكينية نيروبي، وأن الجميع ينتظر كلمة الرئيس السيسي في هذه القمة المهمة.