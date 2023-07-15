ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بحضور الرئيس السيسى.. استعدادات الوفود لقمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الإفريقى (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشفت منة فاروق، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من العاصمة الكينية نيروبي، عن آخر الاستعدادات الخاصة بالوفود لقمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الإفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق منذ فترة من اجتماعات تحضيرية وعلى المستوى الوزاري.

وأضافت أن اليوم لا توجد اجتماعات بشكل رسمي، ولكن اليوم لوصول رؤساء وزعماء الدول المشاركة في القمة الإفريقية، موضحًا أن الرئيس السيسي وصل منذ قليل للعاصمة الكينية نيروبي، وأن الجميع ينتظر كلمة الرئيس السيسي في هذه القمة المهمة.

مواد متعلقة

العلاقات المصرية الكينية.. تاريخ طويل من التعاون المشترك (فيديو)

خبير اقتصادى يتحدث عن التقدم المحرز فى ملف الاندماج التجارى مع إفريقيا

السيسى يصل إلى كينيا للمشاركة فى قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقى

محلل سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": تراجع الظهور الإعلامى لقائد "الدعم السريع" يثير التساؤلات

على الدين هلال: "ليس لنا مصلحة فى معاداة إثيوبيا"

على الدين هلال: رئيس وزراء إثيوبيا سياسى محنك يُتقن التهرب من المفاوضات

ضياء رشوان: موقع مصر يجعلها نقطة انطلاق مهمة للصناعات المتكاملة

طبيب مصرى بألمانيا: مرض البطانة المهاجرة مرض صامت وقاتل للسيدات

الأكثر قراءة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

أهالى قرية منية الحيط بالفيوم يعلنون تضامنهم مع "رجب بحه" ضد مرتضى منصور

قتلا عجوزًا.. الإعدام لسمكرى ومكوجى فى الغربية

بسبب المرور.. آخر لحظات طالب قبل مقتله على يد جاره بالمنيا

خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

محمد رمضان بقميص شفاف فى كواليس أغنيته الجديدة "تطبطب" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان

نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل