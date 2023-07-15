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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة

نتنياهو
نتنياهو

نُقل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إلى مستشفى "شيبا"، يعد أكبر المستشفيات في إسرائيل، بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة. 

وفور وصول نتنياهو إلى مستشفى "شيبا" تم نقله إلى غرفة الطوارئ، وطُلب من أطباء المستشفى الحضور على الفور، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. 

وعلمت "يديعوت" أن نتنياهو تم نقله بموكبه إلى مستشفى "شيبا" وأنه كان في وعيه، كما أكد مكتبه أنه بحالة جيدة. 

ويخضغ نتنياهو، في هذه الأثناء، إلى فحص طبي من قبل طاقم من الأطباء داخل المستشفى. 

نتنياهو نقل نتنياهو للمستشفى حالة إعياء غرفه الطوارئ رئيس الوزراء الاسرائيلي

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