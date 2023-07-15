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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شروط الأهلى لرحيل أحمد قندوسى عن الفريق فى الانتقالات الحالية

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي

اشترطت إدارة الكرة، برئاسة محمود الخطيب، وصول عروض رسمية بشأن الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق، من أجل دراستها وعدم النظر في التصريحات عبر السوشيال ميديا.

وكشف مصدر مسئول أن مهدي رابحي، رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري، تواصل مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، بشأن استعارة أحمد قندوسي لمدة موسم ووضع بند أولوية الشراء في نهاية عقده.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق أخطر، رئيس شباب بلوزداد، بضرورة إرسال عرض رسمي للأهلي من أجل عرض الأمر على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لاتخاذ القرار بشأن استمرار اللاعب أو رحيله.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يحصل على أي عروض حتى هذه اللحظة للرحيل، وأن إعارته مرتبطة بحالة التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الهجوم حسب رؤية المدير الفني للأهلي.

وأوضح المصدر أن المباريات المتبقية في الدوري سيكون لها دور محوري في حسم مصير اللاعب، إما بتغير رأي كولر في اللاعب واستمراره مع الأهلي أو بالموافقة على رحيله.

من جانبه، يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تطبيق عملية تدوير بين لاعبي الفريق الأول خلال المباريات المتبقية له بداية من لقاء المقاولون العرب المقرر له مساء غدٍ الأحد في الدوري.

ويغيب الثلاثي محمد عبدالمنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بسبب الإنذار الثالث في مباراة الزمالك، ولذا سوف يقوم الجهاز الفني بالدفع بعناصر جديدة لتعويض غياب الثلاثي.

الخطيب السويسري مارسيل كولر السوشيال ميديا بلوزداد الجزائري مارسيل كولر أحمد قندوسي

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