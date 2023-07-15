وزارة العمل : "تصنيع الجلود" فى دورة تدريبية لشباب الإسكندرية

تلقت وزارة العمل، اليوم السبت، تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بشأن افتتاح دورة تدريبية بمركز التدريب المهني شرق في مجال تصنيع منتجات الجلود، في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية ioi، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة ومستحدثة لهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل.

وأوضح محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره للوزارة، أن 15 متدربا ومتدربة شاركوا في "الدورة"، بمركز تدريب مهني شرق، والتي تستمر لمدة أسبوعين، لتأهيلهم على ريادة الأعمال، مشيراً إلى التدريب على المهنة الجديدة لتصنيع منتجات الجلود، وهي من المهن المطلوبة لسوق العمل المصرية بهدف فتح آفاق جديدة للشباب وتأهيلهم، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم توفر لهم "حياة كريمة".