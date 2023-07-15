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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية عقب ختام صوم الرسل 2023

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، خلال الأيام الماضية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع ختام صوم الرسل 2023.

إذ ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس النذور الدائمة للأخ جوزيف عبد الملاك، وذلك بكنيسة سلطانة الملائكة، بالطويرات.
 

شارك في الاحتفال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.
وفي كلمة العظة، أشار راعي الإيبارشية إلى روحانية الإرسال، كما أرسل الرب يسوع رسله اثنين اثنين، كحملان وسط ذئاب، مشيرًا إلى ما تتطلبه الرسالة الرهبانية من طاعة، وبذل، كون المكرس هو جندي صالح للمسيح، كما قدم نيافته التهنئة للأخ جوزيف، والرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بهذه المناسبة.

الأنبا باسيليوس يتفقد مبنى الأرش بسمالوط 

كما تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  أنشطة مبنى الأرش، بسمالوط.
والتقى الأب المطران مسؤولي النشاط، حيث استمع نيافته لجميع آرائهم، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، بالإضافة إلى وضع آليات العمل، خلال الفترة القادمة.

اختتم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المسيرة العاشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر، والتي دارت حول العلامات، وكيفية تمييز الدعوة من خلالها.
تبادل الشباب خبراتهم مع صاحب الغبطة، حول ما خاطبهم الرب به خلال المسيرة، من قداسات الهية، سير على الأقدام، لقاءات، صمت، تأملات، شخصيات عاشت معهم هذه المسيرة.
ثم بدأ القداس الإلهي والذي ترأسه صاحب الغبطة، بمشاركة الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، والأب يوحنا معطي، والأب متى عبد المسيح.
وقدم كلمة للشباب مشجعًا على عيش العلامات في حياتهم اليومية، والانطلاق من المسيرة كعلامة حية، ونقطة بداية للذهاب لما هو أبعد وأعمق، وراء احداث حياتهم وروتينهم اليومي.

واختتمت الكنائس المسيحية بمصر صوم الرسل 2023  الأربعاء الماضي

الإقليم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر الإقليمي الاب مراد مجلع الانبا عمانوئيل عياد الانبا باسيليوس الأنبا عمانوئيل عيا

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