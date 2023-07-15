رئيس جامعة العلمين الأهلية: نستقبل حاليا رابع دفعة من الدفعات الجديدة

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، إن الجامعة تستقبل حاليًا رابع دفعة من الدفعات الجديدة، وتبنى على عدد كبير من البرامج على رأسها الذكاء الاصطناعي، لافتُا إلى أن الجامعة بدأت في أكتوبر 2020، كما أنها تضم عددًا كبيرًا من الكليات، منها علوم وهندسة الحاسبات، وكلية الهندسة، وكلية طب الأسنان، وأول بكالوريوس في الصحة العامة بالجامعات المصرية، والبيزنس، والفنون، والتصميم.

وأضاف الدكتور عصام الكردي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "لدينا شراكات دولية مع عدد من الجامعات الدولية، في أمريكا وكندا، وبرامج مشتركة مع فرنسا وعدد من جامعات الولايات المتحدة".

وعن شروط الالتحاق بجامعة العلمين الجديدة، أوضح أن الشروط يقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أنه يجرى تحديد لمستوى اللغات لدى الطالب، معقبًا: "لدينا ما يسمى بمتطلبات الجامعة أهملها التفكير النقدي لتحليل المعلومات والاستنتاج منها".

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية، وهذا ينعكس على الجامعة، لافتًا إلى أن تطور مدينة العلمين لاسيما في البنية التحتية التكنولوجية ساعد الجامعة بشكل كبير، إذ تحصل على أعلى معدلات التكنولوجيا لخدمة الطلاب، كما يساعد مهرجان العلمين الطلبة على إحياء التفكير لدى الطلبة بشكل كبير.

وتابع: "حركة التطور للجامعات سريعة جدًا ولدينا طلبة من جميع المحافظات".