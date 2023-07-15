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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهند: زيارة وزير الدولة لسوريا أتاحت فرصة لرفع مستوى التعاون بين البلدين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الزيارة التي قام بها وزير الدولة الهندي للشئون الخارجية " فى . موراليذاران " لسوريا كانت زيارة مثمرة وأتاحت فرصة لرفع مستوى التعاون الثنائى بين البلدين إلى مستوى أعلى .

وأكدت الوزارة - في بيان رسمي أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أن " هذه الزيارة التي قام بها وزير الدولة الهندي لسوريا خلال اليومين الماضيين أتاحت فرصة لإيجاد وسائل وسبل جديدة لرفع مستوى التعاون الثنائي إلى مستوى أعلى".

ولفتت الوزارة - في بيانها - إلى أن الوزير الهندى بحث خلال اجتماعه مع الرئيس السورى بشار الأسد ورئيس الوزراء حسين عرنوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك دعم المساعدات فى مجال الشراكة من أجل التنمية والتعاون فى مجال التعليم وبناء القدرات.

وجاء فى البيان " أن القيادة السورية أعربت عن تقديرها الكبير للدعم الإنساني الذي تقدمه الهند لسوريا وقت الحاجة، خاصة ما قدمته لها في أعقاب الزلزال المدمر الذى تعرضت له خلال شهر فبراير عام 2023 " .

وأضاف البيان أن وزير الدولة للشئون الخارجية الهندية أعلن أيضا خلال هذه الزيارة عن تقديم ثلاثمائة منحة دراسية جديدة لطلاب سوريين للدراسة فى الهند، وأنه سيتم أيضا تقديم شحنة من العقاقير الطبية المضادة للسرطان فى أقرب وقت إلى سوريا .

وتابع البيان أن الوزير موراليذاران اجتمع أيضا مع وزير الشئون الخارجية السورى فيصل المقداد، حيث تم بحث المسائل الثنائية ومسائل متعددة الأطراف على نطاق واسع .

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية في بيانها إلى أن الهند و سوريا ترتبطان بعلاقات ودية تاريخية تم بناؤها على أساس علاقات شعبية راسخة .

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