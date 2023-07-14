ميمي جمال وأحفادها بيعملوا إيه على "التيك توك"؟.. منى الشاذلي توضح

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، بعض اللقطات من مقاطع فيديو متداولة عبر موقع “التيك توك”، للفنانة ميمي جمال مع بناتها وحفيداتها.

وأعربت الفنانة ميمي جمال عن سعادتها بالتكريم ضمن فعاليات مهرجان الزمن الجميل في بيروت، قائلة: "بحس إن التكريم عبارة عن حد بيطبطب على كتفك ويقول لك شكرًا على المشوارالطويل اللي عيشتيه وتعبتي فيه، حسيت إنها حاجة تفرح، الإنسان ممكن تقوليله له شكرًا في أي وقت".

وأضافت “ميمي جمال” خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية cbc: “بعد وفاة زوجي الفنان حسن مصطفى عام 2015، لم أعد قادرة على العمل، وجلست لـ 6 سنوات في البيت حزنًا على 40 سنة قضيتها مع زوجي الراحل”.

وأكدت أنها تلقت عرضًا بالمشاركة في أحد المسرحيات الكوميدية، إلا أنها رفضت معللة: "جوايا مفيش ضحك، فيه عندي حزن، فهطلع في مسرحية كوميدية دمي تقيل، مالوش لزوم".

وتابعت: "بعد 5 سنوات، لقيت نفسي وحيدة بنتي الأولى تزوجت وبنتي الثانية تزوجت أيضاً وخلفوا وأنا قاعدة لوحدي في البيت، لقيت فجأة لميس الحديدي بتكلمني، قالتلي هتفضلي قاعدة في البيت علطول ومش هتتحركي.. فابتديت أتحرك".