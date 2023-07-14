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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ركن سيارة تتسبب فى إصابة شخصين بإمبابة

مشاجرة
مشاجرة

تسبب ركن سيارة في مشاجرة بين جارين بإمبابة أصيب خلالها شخصين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطاراً من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مشاجرة ومصابين بشارع مدينة التحرير بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم مؤمن فرج، رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة 2 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب ركن سيارة، وألقى القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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