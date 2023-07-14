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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: موقع مصر يجعلها نقطة انطلاق مهمة للصناعات المتكاملة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الإفريقي في نيروبي الأحد المقبل.

وقال خلال تقديم برنامجه «مصر جديدة»، والمُذاع عبر فضائية «ETC»، مساء اليوم الجمعة، أن موقع مصر يجعلها نقطة انطلاق مهمة للصناعات المتكاملة.

وأشار إلى أن مصر تحتل موقع جغرافي متميز في شمال شرق إفريقيا حيث تشرف على قناة السويس والبحر الأحمر وبالتالي تعتبر مصر نقطة انطلاق مهمة للصناعات المتكاملة وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأضاف أن اللقاءات الثنائية أو التجمعات التي تتم بين مصر ودول القارة الإفريقية ترمي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية لمصر وإفريقيا والارتقاء والنهوض اقتصاديًا.

وأوضح أن القارة الإفريقية تعاني من كم كبير من المشكلات الاقتصادية والتي ازدادت بعد أزمتي كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية اللتان أثرا على الاقتصاد الدولي بأكمله، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإفريقي كان الأكثر تأثرًا لأنه ضمن الاقتصاديات الضعيفة.

وأشار إلى أن التعاون بين دول القارة الإفريقية كبير وهناك عدد مهم من التجمعات الاقتصادية الإفريقية بحسب الموقع الجغرافي فهناك تجمعات في شرق ووسط وغرب وشمال القارة بالإضافة إلى الاتفاقيات الهامة مثل اتفاقية التجارة الحرة في إفريقيا وكل ذلك يصب في مصلحة الجميع.

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