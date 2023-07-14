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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لمبة" تتسبب فى مصرع طالب الهندسة بمدينة 6 أكتوبر

جثة
جثة

اختل توازن طالب بكلية الهندسة بمدينة 6 أكتوبر أثناء قيامه بتغيير إحدى لمبات الشرفة فسقط قتيلا من الطابق الرابع، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة إخطارًا من مستشفى الزهور، يفيد بوصول طالب جثة هامدة، إثر سقوطه من علو، وبالانتقال والفحص، جرى التقابل مع 3 طلاب، يقيمون مع الطالب بكلية الهندسة، 23 سنة، «ضحية الحادث»، والذين أفادوا بأن المتوفى أثناء تغييره إحدى اللمبات، وهو معتلي طاولة، كانت متواجدة بالشرفة، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

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