فايز فرحات: زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين نموذج لدبلوماسية التنمية

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهران للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تفاصيل استعراض وزيرة التعاون الدولي دور مؤسسات التمويل الدولية مع مجموعة من المستثمرين والشركات الصينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك فوائد كبيرة للصين، مشيراً إلى أن أي دولة لديها مشروع ضخم للتنمية، يكون لها مخطط في كيفية التعامل مع البيئة الدولية.

وأضاف أن أي بيئة دولية بها تعقيدات ومخاطر ولكن في نفس الوقت بها فرص، وأن عبقرية الدبلوماسي أو صانع القرار يعرف كيف يوظف الفرص وتعزيز عملية التنمية.

وأشار إلى أن زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين نموذج معبر جداً عن ما تمارسة الدولة المصرية بداية من رئيس الدولة مروراً بالوزراء، وأن ما يتم ممارسته يندرج تحت ما يسمي بدبلوماسية التنمية.

وأكد أن الدولة في تحركاتها الخارجية هو تقليل المخاطر علي عملية التنمية الداخلية وفي نفس لوقت تعزيز الفرص الدولية المتاحة لتسريع عملية التنمية في مصر.