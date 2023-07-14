ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فايز فرحات: زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين نموذج لدبلوماسية التنمية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهران للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تفاصيل استعراض وزيرة التعاون الدولي دور مؤسسات التمويل الدولية مع مجموعة من المستثمرين والشركات الصينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك فوائد كبيرة للصين، مشيراً إلى أن أي دولة لديها مشروع ضخم للتنمية، يكون لها مخطط في كيفية التعامل مع البيئة الدولية.

وأضاف أن أي بيئة دولية بها تعقيدات ومخاطر ولكن في نفس الوقت بها فرص، وأن عبقرية الدبلوماسي أو صانع القرار يعرف كيف يوظف الفرص وتعزيز عملية التنمية.

وأشار إلى أن زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين نموذج معبر جداً عن ما تمارسة الدولة المصرية بداية من رئيس الدولة مروراً بالوزراء، وأن ما يتم ممارسته يندرج تحت ما يسمي بدبلوماسية التنمية.

وأكد أن الدولة في تحركاتها الخارجية هو تقليل المخاطر علي عملية التنمية الداخلية وفي نفس لوقت تعزيز الفرص الدولية المتاحة لتسريع عملية التنمية في مصر.

مواد متعلقة

ضياء رشوان: ثُلث زيارات الرئيس السيسى الخارجية تتم فى إطار القارة الإفريقية

عماد الكومى: بحلم بتنفيذ مشروع "قنانا" لتأهيل أبناء قنا تكنولوجيًا

عماد الكومى باحث مصرى تفوق على الكوريين

"لماذا لا توجد صناديق قمامة فى كوريا؟".. "لوغاريتم" يُجيب

باحث مصرى: 80% من الشركات الكورية تعتمد على طلاب جامعة سول

"إكسترا نيوز" ترصد مشاركة مصر فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

"لوغاريتم" يفك شفرة باحث مصرى "صعيدى فى الجامعة الكورية"

أحمد فايق فى أولى حلقات "لوغاريتم": لا بد من بناء جسور المعرفة مع العالم

الأكثر قراءة

“البترول”: مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته فى التجمع لا يعمل بالوزارة أو شركاتها

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يتجول في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

"الباز" يكشف دلالات زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للعاصمة الإدارية

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للمحاكم من جديد

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"ما بعد قمة السودان".. مصر تتحرك على الأرض لوقف الحرب بالتعاون مع دول الجوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم