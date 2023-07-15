كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم السبت 15-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية في بيانها اليومي الذي يشمل كافة الأنحاء حيث تستخدم أحدث الأجهزة لتحديد طبيعة الحالة الجوية خلال الفترة الزمنية المقبلة وفقا لحالة الغلاف الجوي.



حالة الطقس اليوم السبت 15-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم السبت 15-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة ستشهد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا في حين تشهد الساعات الأولى من الليل طقس معتدل لطيف.

وأوضح الخبراء أن هناك نشاط في حركة الرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري مع تكوين شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري فيما تشهد المحافظات الساحلية طقس حار نهارا ومعتدل ليلا ومحافظات الصعيد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة الرقية العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

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