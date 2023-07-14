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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم البلدي، اليوم، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل لحم الكندوز من  300 إلى 330 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الضأن بين 330 و350 جنيهًا، فيما تراوح كيلو اللحم الجملي بين  200 و250 جنيها.

وسجلت أسعار اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر كيلو البتلو ما بين 250 و300 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر الكبدة بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار اللحوم المجمدة كالتالي، سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي ما بين 130 و190 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا.

الكندوز ب300 جنيه والضأن ب330 أسعار اللحوم اليوم

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الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

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