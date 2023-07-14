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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ساخرًا من أسعار المنتجات بالساحل.. هانى الناظر: "مش بس شرير ده طلع مجرم"

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

تحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، عن  الأسعار المبالغ فيها للمنتجات بـ الساحل الشمالي.

وسخر "الناظر" في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أسعار "اللب والسوداني والفريسكا" قائلاً: "أنا بسمع الناس بتقسم الساحل الشمالي للساحل الطيب والساحل الشرير فقررت أخذ إجازة خميس وجمعة وأروح الساحل الشرير وأعمل بحث استقصائي عن سبب هذه التسمية الغريبة».

وأضاف: “لكن بمجرد ما وصلت بالفعل وجلست علي الشاطئ لم احتاج لأي بحث أو دراسة بعد ما فوجئت بأسعار اللب والسوداني ولا مؤاخذة الفريسكا”.

واختتم : «تأكدت إنه مش بس شرير ده طلع كمان مجرم»

ولقى منشور «الناظر» تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصد آلاف المشاهدات، والذي انتقد من خلاله أسعار المنتجات المبالغ فيها بـ الساحل الشمالي.

من جهته أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، على أن أسعار الخدمات في المنشآت السياحية يتم تنظيمها وفقًا لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" المطبقة في مصر منذ عام 1975، موضحًا أن هناك بعض المنشآت التي تقدم خدمة سياحية لا تخضع لرقابة وزارة السياحة فهناك بعض الأماكن يقتصر الرقابة بها لوزارة التنمية المحلية، وأماكن آخرى لأجهزة المدن التابعة لها.

وأضاف “عامر” في تصريحات له، أن عملية التسعير في المنشآت السياحية يتم من خلال قيام المنشأة بتقديم قائمة أسعار الخدمات وما تقدمه من مشروبات ووجبات إلى وزارة السياحة ويتم تقييمها والموافقة عليها، وبعد ذلك يتم محاسبة المنشأة التي تخالف قائمة أسعارها المعتمدة.

أسعار الساحل أسعار الساحل الشمالي أسعار المنتجات بالساحل هاني الناظر

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