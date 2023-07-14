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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يتجول في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، وذلك على هامش الزراية التي يقوم بها إلى مصر للمشاركة في قمة دول جوار السودان، التي انعفدت أمس بالقاهرة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، وتم وضع أطر لاتفاق جديد حول أزمة سد النهضة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.

ووفقًا لبيان مشترك بين البلدين، جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

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