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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صابر عثمان: العمل على توعية الشباب بقضية التغيرات المناخية و التنسيق مع المغامر علي عبده إستعدادا لـ cop 28

تغير المناخ
تغير المناخ

أعلن المهندس صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة والخبير الدولي في شئون تغير المناخ، أن المؤسسة تستعد لمؤتمر المناخ cop 28 المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عدد من البرامج ومنها تنفيذ مبادرة كلايمثون في 15 محافظة والتي تهدف الى مساعدة الشباب في المحافظات المختلفة على التفكير فى مجموعة من الحلول التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية أو التكيف مع التغيرات المناخية طبقا للمشكلة للرئيسية التي تعاني منها كل محافظة.
وقال عثمان - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إنه من ضمن الاستعدادات كذلك التنسيق مع المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده، والذي نجح في تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس"، بعد قيامه بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي حملت اسم "الرحلة إلى قمة المناخ 27 "، حيث سيتم التنسيق لتحضيرات المغامر المصري للقيام برحلته إلى قمة المناخ 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف عثمان أن رحلة المغامر ستبدأ في شهر سبتمبر القادم والتي تبدأ من مصر من مدينة شرم الشيخ لزيارة دول (الأردن - السعودية - قطر - البحرين - الكويت - عمان) على أن تنتهي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقر انعقاد المؤتمر، وسيتم على هامش الرحلة، عقد العديد من الندوات والاحداث التي تساهم فى رفع وعي الشباب بقضية التغيرات المناخية وعقد دورات تدريبية اون لاين وندوات لحث الشباب على إتخاذ إجراءات فاعلة سواء على مستوى الافراد أو القيام بتنفيذ مشروعات خضراء تساهم في الحد من الاحتباس الحراري أو تساهم في الحد من تأثيرات المناخ.
وأشار عثمان إلى حرص المؤسسة على توفير الفرص الداعمة للشباب في محافظات مصر لطرح أفكارهم ومشروعاتهم للتعامل الفعال مع التغير المناخي في محافظاتهم، فضلا عن توجيه الدعم الفني والأكاديمي لإثراء هذه الأفكار بما ينقلهم من فكرة إلى مقترح قابل للتنفيذ وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

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