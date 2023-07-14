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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة : انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع غدا

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٣ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية غدا السبت ١٥ يوليو بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وزير الزراعة الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ونناشد السادة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته قال د.إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية  
وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.
وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

استصلاح الأراضي أعمال الحملة القومية الاغنام والماعز الهيئة العامة للخدمات البيطرية الثروة الحيوانية الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق الحملة القوميه اللقاحات المطلوبة

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