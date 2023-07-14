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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كل الأنحاء.
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح على كل المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  السبت: القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى  29 درجة.
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة "5:59" مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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