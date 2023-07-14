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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قريبًا.. توفير فرص عمل للشباب المصرى للعمل بالسوق الألمانية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

تستعد غرفة القاهرة التجارية لتوقيع توأمة مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بهدف توفير شباب مصري مدرب للعمل بالسوق الألمانية، يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الحكومة المصرية وبالتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية.

وفي هذا الشأن عقدت غرفة القاهرة من خلال شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج والجهاز التنفيذي لها مع ممثلي الجانب الألماني اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفراس، الأسبوع الجاري، لاستكمال الاجتماعات السابقة للترتيب والتنسيق ووضع اللمسات النهائية لإبرام هذه الاتفاقية، التي من المنتظر أن تتم قريبًا بين الجانبين المصري والألمانى.

وتستهدف هذه التوأمة تحقيق المصالح المصرية الألمانية المشتركة، حيث سيتم توفير فرص عمل للشباب المصري للعمل بالسوق الألمانية لسد العجز الذي تعاني منه السوق الألمانية من العمالة المدربة في القطاعات المختلفة من بينها القطاع الطبي.

وتعد المميزات متعددة لهذه التوأمة، حيث تسعى غرفة القاهرة من خلال توفير فرص العمل للشباب المصري في مساندة الجهود الحكومية لتخفيض نسبة البطالة وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.

اجتماعات الاجتماعات الاقتصاد الاقتصاد القومي التجارة والصناعة

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