مركز شباب إبيانة بكفرالشيخ: "حياة كريمة" وفرت لنا مركز شباب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" جولة داخل مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، للكشف عن آخر المشروعات الموجودة داخل المركز.

وقال محمود الحلو، رئيس مجلس إدارة مركز شباب إبيانة، إن قرية إبيانة قبل مركز الشباب الذين قامت بإنشائه مبادرة حياة كريمة، لم يكن بها أي مراكز رياضية خلال فترة طويلة، لافتة إلى أنه كان هناك مركز شباب وحيد عام 1964، ولكن توقف نشاطه 1985 ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي نشاط رياضي داخل القرية.

وأضاف "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس السيسي وفرت لنا هذا المركز لأبناء القرية، ليخدم حوالي 19 ألف شاب بالقرية وضواحيها، موضحًا أن المركز يحتوي على صالة جيم كاملة، وصالة بلياردو، فضلًا عن وجود مركز معلومات وكمبيوتر، وأيضًا حضانة بها جميع الأنشطة الرياضية المختلفة.