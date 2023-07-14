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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى رواد حديقة "المسلة" ويستمع لآراء الزائرين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ساحة الشهداء "ميدان المسلة" بحي الشرق، وحرص على لقاء عدد من المواطنين والزائرين المتواجدين بميدان الشهداء.

وتمنى محافظ بورسعيد للزائرين قضاء عطلة أسبوعية سعيدة والاستمتاع بمعالم المحافظة، وأعرب المواطنون المتواجدون بساحة الشهداء عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ بورسعيد على الطفرة التنموية على أرض المدينة الباسلة، مشيدين بالواجهة الجمالية والحضارية لبورسعيد على كافة الأصعدة.

كما استمع محافظ بورسعيد لآراء زوار بورسعيد من المحافظات الأخرى، والذين أعربوا عن سعادتهم بالمستوى الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد.

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إسبوعي التنموي الحضارية الطفرة التنموية اللواء عادل الغضبان

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