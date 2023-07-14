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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العلاقات الخارجية تواصل متابعة مشروعات التعاون الزراعى المشترك بين مصر والصين والهند وتونس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من اللقاءات الثنائية، لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك مع مصر في القطاع الزراعي.

وأشار المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة ما تم الاتفاق عليه مع الدول الصديقة والشقيقة،  فيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية.

والتقى موسى خلال هذا  الأسبوع، ونائب السفير الهندي بالقاهرة والمستشار العلمي والتكنولوجي الصينى، فضلًا عن المستشار التجاري التونسي لمناقشة عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر وتلك الدول.

وأضاف أنه تمت خلال هذه اللقاءات مناقشة نتائج اجتماعات اللجان الفنية الزراعية المشتركة وطرق وآليات زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى تلك الدول، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في إنتاج أصناف الأرز العالية الإنتاجية والمتحملة للجفاف والملوحة، والتدريب بعدد من المجالات الزراعية الهامة منها البيطري والصحة النباتية والتنمية الريفية والتصحر وخلافه.

وأكد المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أهمية هذه اللقاءات، في تعزيز وتقوية العلاقات المصرية مع دول العالم، وهو الدور الأصيل والمعني به العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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