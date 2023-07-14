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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يؤكد ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة فى بحر الصين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى استمرار الوضع الراهن في مضيق تايوان، والحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

فيما حث وانغ يي، كبير الدبلوماسيين في بكين، واشنطن على العمل مع الصين لتحسين العلاقات، خلال اجتماعه مع بلينكن على هامش محادثات جنوب شرق آسيا في جاكرتا، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية.

 - مخاوف بشأن تهديدات الأمن السيبرانى الصينية المزعومة

كما أثار بلينكن مخاوف بشأن تهديدات الأمن السيبراني الصينية المزعومة، بعد أن قالت "مايكروسوفت" إن المتسللين الصينيين المدعومين من الدولة انتهكوا حسابات البريد الإلكتروني للوكالات الحكومية الأمريكية.

وقال "وانغ" لبلينكن إن واشنطن بحاجة إلى اتخاذ نهج عقلاني وعملي، والعمل مع الصين في نفس الاتجاه، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة.

وأضافت الخارجية الصينية أن وانغ أوضح موقف الصين الصارم بشأن مسألة تايوان، وحث الولايات المتحدة على تجنب التدخل المتعمد في الشئون الداخلية للصين.

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كما طالب الولايات المتحدة بالتوقف عن قمع الصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ورفع العقوبات غير القانونية وغير المبررة ضد الصين.

- الناتو: قلقون من خطط بكين لتعزيز قواتها العسكرية وتوسيع قدراتها النووية

وقبل يومين، علّق ينس ستولتنبرج، الأمين العام لشمال الحلف الأطلسي "الناتو"، على العلاقة بين روسيا والصين.

وقال "ستولتنبرج"، في تصريحات صحفية له، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحلف الأطلسي قلق بشأن خطط بكين لتعزيز قواتها العسكرية وتوسيع قدراتها النووية.

جاء ذلك بعد إرسال روسيا إلى الصين جسمًا للمفاعل النووي الروسي الصنع بوزن 349 طنًا في شركة "أتوم ماش"، بصفتها فرعًا لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، وطقمًا من المولدات البخارية بوزن إجمالي بلغ 1700 طن.

وزير الخارجية الامريكي حرية الملاحة بحر الصين مضيق تايوان بكين محادثات جنوب شرق آسيا الخارجية الصينية

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