ضبط 550 كيلو دقيق ولحوم فاسدة فى مخزن بشبرا مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مسئول عن محل للمأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة شبرا، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بتخزين لحوم مجهولة المصدر بمخزن" دون ترخيص" خاص به، كائن بدائرة القسم.

فقد ضبط بحوزته كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها بمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (110 كيلوجرامات كبدة– 80 كيلوجرام مخ- عدد 350 كيلوجرام دقيق "جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي").

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها للزبائن المترددين على المحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.