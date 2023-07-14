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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استولى على 1.5 مليون جنيه.. ضبط "مستريح الأخشاب" فى جرجا

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الأخشاب، عقب استيلائه على 1.5 مليون جنيه من الأهالي.

كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 3 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، يفيدون فيه بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بجرجا بمحافظة سـوهاج، وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ (1,5 مليون جنيـه) من المبلغين وآخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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