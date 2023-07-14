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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

البلوجر أميرة فرج تكشف عن إطلالة جديدة للمحجبات لصيف 2023

البلوجر أميرة فرج
البلوجر أميرة فرج

كشفت البلوجر الشهيرة "أميرة فرج" عن إطلالة جديدة للمحجبات لصيف عام 2023، فنشرت العديد من الصور على حساب الانستجرام ببعض الإطلالات الجديدة وبصيحات مختلفة تتناسب مع جميع الفتيات.

كما ظهرت لنا البلوجر "أميرة فرج" بإطلالة مميزة خطفت جميع الأنظار ببعض الفساتين الأنيقة التي تتماشى مع فصل الصيف التي حصلت على إعجاب الكثيرين من متابعيها نظرًا لما تقدمه من جمال وإطلالة قوية وعرض العديد من الفساتين الراقية المناسبة للفتيات خاصة المحجبات.

وركزت البلوجر "أميرة فرج" على اختيار الألوان الهادئة التي تتناسب مع فصل الصيف متمثلة في ألوان الفساتين والطرح واختيار الميك أب الخفيف الذي يظهر ملامحها، ونشرت العديد من الصور عبر موقع انستجرام تجذب فيها جميع الأنظار.

البلوجر أميرة فرج
البلوجر أميرة فرج
البلوجر أميرة فرج
البلوجر أميرة فرج
البلوجر أميرة فرج
البلوجر أميرة فرج

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