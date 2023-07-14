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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار النفط تصل لأعلى مستوى فى 3 أشهر

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، الخميس، لتصل إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ثلاثة أشهر بعدما أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم تقترب من بلوغ ذروتها.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقدر طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين في ظل استمرار تراجع التضخم.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك إن البيانات تسببت في انخفاض مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 مما ساعد على تعزيز أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 81.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 81.57 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.14 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 76.89 دولار، ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 77.13 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل.

ومن شأن تراجع الدولار جعل سعر النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.

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