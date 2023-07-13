جاكلين ماهر تستعرض معلومات مهمة عن مدينة العلمين الجديدة

استعرضت الإعلامية جاكلين ماهر، معلومات هامة عن مدينة العلمين الجديدة، وقالت جاكلين ماهر، إنه لاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط، عملت الدولة على إنشاء مدينة العلمين الجديدة، لتحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصاد متنوع ومركز حضاري إقليمي لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة

وأضافت الإعلامية جاكلين ماهر عبر فضائية extra news، أن مدينة العلمين الجديدة تقام على مساحة نحو 48 ألف فدان، باستثمارات كبيرة جدًا، بهدف أن تستوعب المدينة ما يقرب من 3 ملايين مواطن، كما تضم العلمين الجديدة 15 برجًا، بارتفاع 100 متر فوق سطح البحر.

وأوضحت أن المنطقة تتميز بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرةً إلى جانب أطول ممشى من سياحي عالمي على شاطئ البحر بطول 14 كيلومترات، ليعادل كورنيش مدينة الإسكندرية، كما يقع المجمع التجاري الترفيهي، الذي يعد أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر أمام منطقة الأبراج ويضم أربعين مبنى يتخلله ثلاث مشايات للكورنيش، كما يضم مركز تجاري كبير يتضمن أكثر من 350 علامة تجارية، إلى جانب وسائل الترفيه مثل النافورات والسينمات والملاهي والكافيهات ومقار للبنوك بالإضافة إلى 6 بحيرات متصلة بمساحة 1700 فدان بالشواطئ.