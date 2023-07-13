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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطاب من التعليم للمديريات بشأن "الانتقال الكلى" للعاصمة الإدارية (مستند)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن نقل مقر وزارة التربية والتعليم "نقلاً كليًا" إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من الأحد المقبل.

وجاء نص الخطاب: تنفيذًا لما جاء بالكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن انتقال الوزارات انتقالا كليا للعاصمة الإدارية الجديد، وكتاب المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۹ نفيدكم بأنه سيتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مقر الوزارة الحديد بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك اعتبارًا من ۲۰۲۳/٧/١٦ بشكل نهائی (انتقال كليا).

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وواصل الخطاب الوزاري: “لذا يرجى التنبيه على مدير التعليم الثانوي بمديريتكم ومديري التعليم الثانوي بالإدارات الشعبية ومديري المدارس الثانوية لمراعاة توجيه أولياء أمور الطلاب الذين يرغبون في استعاضة الجهاز اللوحي (التابلت) للتوجة لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية (على أن يتم التوصل تليفونيًا بنجاة عمران، مدير إدارة رقابة المخزون السلعي من خلال الرقم التالي (٠١١١٠٠٨٦۲۸۰)، للاستفسارعن كيفية إنهاء إجراءات استعاضة التابلت؛ تسهيلاً للإجراءات الخاصة بهم قبل الحضور إلى مقر الوزارة الجديد تسهيلا عليهم” .

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