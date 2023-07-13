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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإعلامي محمد سعيد محفوظ مستشارا لرئيس مجلس إدارة الأهرام للتطوير التكنولوجي

محمد سعيد محفوظ
محمد سعيد محفوظ وعبدالمحسن سلامة

أصدر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قراراً اليوم بتعيين الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الأهرام للتطوير التكنولوجي.

د. محفوظ حاصل على الدكتوراه من جامعة رويال هولواي بلندن في مجال النيوميديا، وعمل صحفياً في هيئة الإذاعة البريطانية من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١١، كما نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام ٢٠٢٢.

والتحق محفوظ بالأهرام عام ١٩٩٥، وتدرج في مواقعها التحريرية، إلى أن تولى منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في الفترة من فبراير ٢٠١٤ إلى مايو ٢٠١٦، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام من أكتوبر ٢٠١٨.

وبدأ محفوظ عمله التليفزيوني عام ١٩٩٨ بمشاركته في تأسيس قنوات النيل المتخصصة، قبل أن ينتقل عام ١٩٩٩ إلى تليفزيون أبوظبي ويتخصص حتى عام ٢٠٠٥ في برامج التحقيقات التليفزيونية الاستقصائية.

وسبق له العمل في قنوات "أون تي في" و"سي بي سي" بمصر، كما شغل منصب رئيس تحرير قناة أون لايف، ويقدم حالياً برنامج "العاشرة" على قناة إكسترا نيوز، إلى جانب رئاسته لمؤسسة ميدياتوبيا للتدريب والإنتاج الإعلامي.

وشغل محفوظ عدة مناصب استشارية من قبل، منها المستشار الإعلامي لجامعة سيتي الأمريكية بالشرق الأوسط عام ١٩٩٨، ومستشار تطوير المحتوى بالمجموعة العربية للإعلام (مالكة جريدة البيان) بدبي عام ٢٠٠٥، وعضو المجلس الاستشاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام ٢٠١٧، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام عام ٢٠١٨.

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