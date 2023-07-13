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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إفلاس إخوانى.. مصدر أمنى يكشف حقيقة القبض على شاب دون وجه حق

متهم
متهم

نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، حيث إن المذكور كان محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، وتم الإفراج عنه فى شهر إبريل 2022.

وأن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية؛ لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة، وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

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