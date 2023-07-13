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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري: هناك نحو 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفي بكري على قمة دول الجوار السوداني التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس السيسي.

قال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الخميس، إن البعض تجاهل الدور الذي تقوم به مصر باحتضان أشقائها السودانيين، والعمل على  توفير الخدمات لهم، خاصة أنه يتواجد نحو 5 ملايين سوداني على أرض مصر.

أضاف أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في السودان، مؤكداً أن هناك مؤسسات مصرية منها الخارجية المصرية وعدد من الجهات تقوم بدورها.

أشار إلى أن المؤامرة تشتد ضد السودان ومصر، مؤكداً أن الأخيرة لا تتدخل في الإرادة السياسية السودانية، لكن تعمل على حل الأزمة.

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