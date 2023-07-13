بكري: ما يحدث في السودان محاولة لضرب استقرار مصر

علق الإعلامي مصطفى بكري، على قمة دول الجوار السوداني التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس السيسي.

قال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس إن السودان الشقيق له تاريخ طويل من النضال من أجل الحرية.

وأضاف أن السودان واجه المستعمر حتى حقق الاستقلال، موضحًا أن السودانيين على قدر المسئولية الوطنية، وأن الشعب الشقيق يتألم في صمت جراء الاشتباكات.

أشار إلى أن المخطط الذي يستهدف السودان يهدف إلى زعزعة أمن مصر القومي وليس السودان فقط، وأن ما يجري هناك، الآن، محاولة لضرب الاستقرار بمصر التي تعتبر المستهدف الأول مما يجري في الأراضي السودانية.