تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة 2 آخرين بمنشية الصدر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين خلال مشاجرة بمنطقة منشية الصدر، لـ 14 سبتمبر للاطلاع.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب خلال مشاجرة بمنطقة منشية الصدر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصابة بطعن نافذ وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب 2 آخرين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية تم تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة يجمعهم خلافات سابقة مع أسرة الضحية، وتم القبض عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.