ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسرة الأنبا أنطونيوس بإيبارشية منفلوط تزور معهد الأورام بأسيوط

الكنيسة
الكنيسة

زارت أسرة القديس الأنبا أنطونيوس التابعة لإيبارشية منفلوط، معهد الأورام بأسيوط، وقدمت الأسرة مجموعة فقرات ترويحية للنزلاء الأطفال، تحت عنوان "لِيَقُلِ الضَّعِيفُ بَطَلٌ أَنَا".
وأعرب مدير المعهد وقياداته عن تقديرهم لهذه الزيارة، التي تسهم في رفع الروح المعنوية للأطفال.

في سياق آخر، كان الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، قد صلى القداس الإلهي لتذكار نياحة القديس البابا كيرلس الأول "عمود الدين"، في كنيسة القديسين البابا كيرلس الأول والبابا كيرلس السادس بمنطقة الشعبية التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس "مرتل" للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما زار نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بعزبة النصر التابعة للإيبارشية، وصلى نيافته القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 22، من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وألقى نيافته كلمة بعنوان "إرسالية السبعين رسولًا".

الكنيسة أسرة القديس الأنبا أنطونيوس أسرة القديس الأنبا أنطونيوس التابعة لإيبارشية منفلوط معهد الأورام بأسيوط

الأكثر قراءة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

الإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

تشييع جثمان والد مروان عطية فى البحيرة (صور)

رئيس شعبة الدخان: مصر سوق واعدة للاستثمار فى صناعة التبغ المسخن والبايب فى العالم

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

الرئيس السيسى وأبى أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى