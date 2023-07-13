أسرة الأنبا أنطونيوس بإيبارشية منفلوط تزور معهد الأورام بأسيوط

زارت أسرة القديس الأنبا أنطونيوس التابعة لإيبارشية منفلوط، معهد الأورام بأسيوط، وقدمت الأسرة مجموعة فقرات ترويحية للنزلاء الأطفال، تحت عنوان "لِيَقُلِ الضَّعِيفُ بَطَلٌ أَنَا".

وأعرب مدير المعهد وقياداته عن تقديرهم لهذه الزيارة، التي تسهم في رفع الروح المعنوية للأطفال.

في سياق آخر، كان الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، قد صلى القداس الإلهي لتذكار نياحة القديس البابا كيرلس الأول "عمود الدين"، في كنيسة القديسين البابا كيرلس الأول والبابا كيرلس السادس بمنطقة الشعبية التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس "مرتل" للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما زار نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بعزبة النصر التابعة للإيبارشية، وصلى نيافته القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 22، من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وألقى نيافته كلمة بعنوان "إرسالية السبعين رسولًا".