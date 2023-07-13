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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في قمة دول جوار السودان رؤية مصرية لحقن دماء السودانيين

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، تعد خطوة مهمة في طريق إيجاد الحلول الفاعلة لحل الأزمة السودانية، ووقف الاقتتال بين العناصر السودانية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة اليوم، أعلن عن الرؤية المصرية الخالصة التي تهدف إلى حقن دماء الشعب السوداني، وإعادة الاستقرار والأمن لدولة السودان.

وأشار قريطم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي، شملت الإعلان عن تصوّر مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن، والذي لخصه الرئيس السيسي، في مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات جادة، تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام، لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، وكذلك وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة، والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، تؤكد الدعم الكامل من جانب مصر لدولة السودان وكذلك تأكيد على الدور الإيجابي والمهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

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