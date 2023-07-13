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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمشاركة 2000 طفل.. ختام مبادرة "ألف بركة" بقطاع القبة

كنيسة
كنيسة

اختتم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، في عيد الآباء الرسل مبادرة "١٠ / ١٠ = ألف بركة".

ونظم قطاع القبة كرنڤالًا في اليوم الختامي حضره نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس القطاع، وعدد من الآباء الكهنة والخدام المشرفين على المبادرة، إلى جانب الأطفال المشاركين في المبادرة البالغ عددهم ٢٠٠٠ طفل.

كان قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية قد أطلق المبادرة في شهر مايو الماضي لأبناء المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، وقام خلالها كل ١٠ أشخاص (أصدقاء) بتجهيز عبوات تحوي مواد غذائية، وغيرها من المواد، وذلك لتقديمها لأخوة المسيح الأصاغر.
وتمكن المشاركون في المبادرة من تحقيق المستهدف منها وهو توفير ١٠٠٠ عبوة (كرتونة) قاموا بتعبئتها خلال الكرنڤال الذي تضمن أيضًا ألعابًا ترفيهية وفقرات متنوعة، وهدايا تشجيعًا لهم على عمل المحبة العملية التي قدموها في المبادرة.

وجاءت تسمية المبادرة بـ "١٠ / ١٠ = ألف بركة" من  الآية الواردة في إنجيل يوحنا ١٠: ١٠ "أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ"؛ بهدف غرس روح المشاركة في نفوس أبناء كنائس القطاع بتشاركهم في تجميع المواد التي ستحويها العبوات بمجهود شخصي منهم. 
وعلى هذا جاء هدف ورسالة المبادرة كالتالي: "زرع القيم في الجيل الجديد باستخدام طريقة التعليم التفاعلي بغرض تأسيس جيل يجيد المشاركة الفعالة في الخدمة والتنمية مما يرسخ الفضائل المسيحية في نفوسهم ويعمق انتماءهم للكنيسة.
وعلى هذا وضع مسؤولو المبادرة الأهداف العملية لها كالتالي:
١- دعم روح المشاركة
٢- تعزيز فكرة القليل مع التعاون يثمر الكثير.
٣- المخدوم يصبح خادمًا لأسرته
٤- الشعور بالآخر والتوجية نحو دور الكنيسة الرعوي المستمر نحو المحتاجين من الشعب للمساعدة في  توفير حياة أفضل لهم.
٥- تنفيذ الوصية الكتابية بحب وبصورة تفاعلية وليست بالتلقين لتخريج جيل يحيا الوصية الكتابية بحب وفرح.

بمشاركة ٢٠٠٠ طفل الآباء الكهنة الابتدائية والإعدادية والثانوية الابتدائية والإعدادية ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠٠ الابتدائية الأ إعدادية اسقف اشخ

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