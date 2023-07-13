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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صورة أسئلة امتحان الأحياء للثانوية العامة من داخل اللجنة

طلاب
طلاب

تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان الأحياء الذي آداه طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، الخميس، من داخل لجنة الامتحان.

 الصورة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر أنها التقطت من داخل لجنة الامتحان، ويظهر بها الطلاب في أثناء الحل.

وعلق عدد من أولياء الأمور على الصورة المتداولة، قائلين: "لازم يبقى في حل الجروبات الغش دي حرام ولادنا حلو بمجهودهم".

وعلق ولي أمر أخر: "سبحان الله نفس مسكه ورقة البنت اللي صورت امتحان الإنجليزي وهي قاعده داخل اللجنة، إيه اللي بيحصل ده!!!".

وقالت ولي أمر أخرى: "والله حرام اللي بيحصل ده، امتحان البيولوجي تقيل وابني بيشتكي من الامتحان وطول السنة بيذاكر وعيال تانية تنزل الحمام وتغش من التليجرام في لحظة فين العدل!!!".

وكان قد انتهى، صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الادبية من اداء امتحانات الاحياء والفلسفة والمنطق و الجبر والهندسة الفراغية.

كما انتهى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من آداء مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

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