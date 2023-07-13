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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 2 طنا من اللحوم على أسر برنامج تكافل وكرامة بمحافظة البحر الأحمر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، استلام  2 طنًا من اللحوم ، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة عن طريق مديرية التضامن  في جميع مدن المحافظة.

ومن المقرر أن يتم توزيع هذه اللحوم وفقًا للتوزيع التالي، 200 كيلو في مدينة رأس غارب، و700 كيلو في مدينة الغردقة، و200 كيلو في مدينة القصير، و100 كيلو في مرسى علم، و300 كيلو في مدينة الشلاتين، و300 كيلو في مدينة حلايب.

وكشف عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أن توزيع صكوك الطعام سيتم عن طريق إدارات مديرية التضامن في جميع مدن المحافظة.

 وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم في هذه الظروف الصعبة، مشيرًا الي أن هذه الخطوة تأتي  في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.

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