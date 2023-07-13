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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس إريتريا" يشكر الرئيس السيسي على تنظيم قمة دول جوار السودان

رئيس إريتريا أسياس
رئيس إريتريا أسياس أفورقي

هنأ رئيس إريتريا أسياس أفورقي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستضافة قمة دول جوار السودان، وحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذه المبادرة هدفها هي تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني.

وقال رئيس إريتريا خلال كلمته في فعاليات قمة دول جوار السودان، والتي تستضيفها القاهرة اليوم الخميس، أن هذه القمة هي فرصة سانحة للسودانين والشعب السوداني لمؤازرتهم لإيجاد مخرج لهذا المستنقع الذي دخلت فيه البلد الشقيق دون أي مبرر.

وأضاف، نرى في هذه المبادرة مبادئ أساسية تعتمد علي احترام سياسية السودان واستقلاله ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتي ينقل الي بر الامان، موضحاً أن هذا الانتقال يحتاج الي خطة وجهد.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مصر تستضيف في 13  يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

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