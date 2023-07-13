انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان فى مادتى الفلسفة والأحياء

انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الخميس، من أداء الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ختام امتحانات الثانوية العامة 2023.

كما انتهى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.