كاتب صحفي: الرئيس السيسي عادة ما يطرح الأزمة السودانية في مختلف المحافل الدولية

أكد الكاتب الصحفي خليفة أدهم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عادة ما يطرح الأزمة السودانية في مختلف المحافل الدولية لبحث كيفية وضع حد للصراع وتوحيد الصف السوداني.

وقال “أدهم” تعقيباً على استضافة القاهرة “قمة دول جوار السودان” اليوم الخميس، إن قرار الاستضافة جاء بالتنسيق مع كافة المسارات الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع الدائر في الأراضي السودانية منذ منتصف أبريل الماضي، مؤكداً أن مصر لها علاقات متميزة مع العديد من دول العالم، وتربطها علاقات استراتيجية مع السودان منذ آلاف السنين.

وأكد الكاتب الصحفي، أن التصرف المصري من قبل الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة السودانية، كان هناك مبادرة من قبله مع نظيره فى جنوب السودان لإطلاق مبادرة لوقف الحرب، موضحاً أن الصراع السوداني آثاره السلبية شديدة على السودان وأيضا على مصر وجميع دول الجوار، ومن هنا تأتي أهمية انعقاد قمة دول جوار السودان فى مصر.