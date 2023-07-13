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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة المرشحين فى انتخابات اللجنة التنفيذية لـ"كاف"

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

تجري اليوم الخميس، انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للفترة من 2023 إلى 2027.

وسيجرى التصويت في الانتخابات من جانب الاتحادات الوطنية الـ54 خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ"كاف"، والتي ستنطلق ظهر اليوم بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية، المرشحين في انتخابات المكتب التنفيذي لـ"كاف" عن المناطق الجغرافية المختلفة في القارة السمراء.

في شمال إفريقيا، سيكون الصراع محتدمًا بين جهيد عبدالوهاب زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وعبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي، على نيل مقعد وحيد في اللجنة التنفيذية عن تلك المنطقة.

وعن منطقة شرق القارة (سيكافا)، يتنافس الثنائي، معتصم جعفر سر الختم، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، وموسيس ماجوجو، رئيس الاتحاد الأوغندي، على حجز مقعد عن تلك المنطقة.

وفي منطقة جنوب القارة (كوسافا)، يتنافس ثلاثة مرشحين على حجز مقعد واحد، وهم: والتر نياميلاندو، رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم، وموخوسي فيليب موهابي (ليسوتو)، ومحمد علي سمير صبحا (موريشيوس).

وعن منطقة غرب إفريقيا (ب)، يتنافس الثنائي لازاري بانسي، رئيس الاتحاد البوركيني لكرة القدم، والكولونيل جيزوندي كوسي أكبوفي، رئيس الاتحاد التوجولي، على نيل مقعد واحد عن تلك المنطقة.

بينما تبدو الأمور محسومة تمامًا بالنسبة لأوجستين سنجور، رئيس الاتحاد السنغالي والنائب الأول لرئيس "كاف"، الذي ضمن مقعده في اللجنة التنفيذية لترشحه وحيدًا عن منطقة غرب القارة (أ).

الأمر نفسه بالنسبة لبيير آلان مونجنجي، رئيس الاتحاد الجابوني لكرة القدم، الذي ضمن الفوز بالتزكية لترشحه وحيدًا عن منطقة وسط القارة.

 

اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي كاف جهيد عبد الوهاب زفيزف عبدالحكيم الشلماني

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