تداول امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة عبر السوشيال ميديا

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، عبر "تليجرام"، صور امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، زاعمين أنه نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة حاليًا داخل اللجان.



وبدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ختام امتحانات الثانوية العامة.

كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات، غدًا الخميس.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.