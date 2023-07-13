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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القمة 126.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي ضد
مباراة الأهلي ضد الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمتابعة القمة 126، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلى فى الدورى

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك فى الدورى

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، رغم أن المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، بعد تتويج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وبناءً عليه، من المفترض أن تُقام في أجواء هادئة، ولكن يأمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواصلة نغمة الانتصارات، خاصة أنها المباراة الثالثة له أمام الزمالك.

نتائج المواجهات الأخيرة بين الأهلي والزمالك

وحقق مارسيل كولر فوزًا ثمينًا أمام الزمالك في أول مباراتين، حيث فاز بهدفين دون رد في مباراة السوبر المصري، وبثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الدور الأول للدوري المصري هذا الموسم.

في المقابل، يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، في تحقيق الفوز الأول للزمالك في مباريات القمة بالدوري المصري منذ 3 سنوات، وتحديدًا منذ فوزه الأخير بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت يوم 22 أغسطس 2020.

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

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