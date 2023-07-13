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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ماتش الأهلي والزمالك" حاضر بأذهان طلبة المرج الجديدة قبل آخر امتحانات الثانوية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حالة من السعادة تسيطر علي طلبة الثانوية العامة في لجان المرج الجديدة، وذلك بسبب انتهاء ماراثون الامتحانات الذي يعد أحد أسباب الضغط والتوتر للكثير من الطلبة.

يؤدي طلبة الشعبة الأدبية اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، فيما يؤدي طلبة الشعبة العلمية قسم العلوم مادة الأحياء وقسم الرياضة مادة الجبر والهندسة.

- "ماتش الأهلي والزمالك".. يسيطر علي طلبة المرج

ويلتقي مساء اليوم فريقي الزمالك والأهلي ببطولة الدوري العام، الأمر الذي جعل طلبة الثانوية العامة في حالة من السعادة بسبب انتهاء مارثون الامتحانات لمشاهدة المباراة.

قال محمود سعد، طالب ومشجع للنادي الأهلي أنه من الجيد أن أخر امتحانات الثانوية العامة، هو اليوم، الأمر الذي سيتيح لنا مشاهدة المباراة التي لها طابع خاص.

"هتفرج مع صحابي علي القهوة" أكد يوسف محمد، أن من خططه للاحتفال بانتهاء امتحانات الثانوية العامة هو الذهاب برفقة أصدقائه لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك علي المقهى، حيث يرى أن هذا الأمر سيخفف من الضغوط التي أثرت عليه طوال فترة الامتحانات.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، امتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023.

الثانوية العامة الأحياء الجبر الهندسة الفراغية افلسفة امتخانات

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