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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل ساعات من القمة.. تفوق "أهلاوى" على الزمالك فى يوليو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

 

وباتت مباراة القمة بمثابة لقاء "تحصيل حاصل" بعدما حسم الأهلي لقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

 

وعلى الرغم أن القمة لن تؤثر على مشوار الفريقين في النسخة الحالية من الدوري ، إلا أن كل فريق لديه تطلعات وأهداف من المباراة.

 

الأهلي يريد الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، ولا يريد أن يمنح الزمالك فرصة إفساد احتفاله باللقب.

 

في المقابل يريد الزمالك تحقيق فوزا معنويًا على الأهلي بعد موسم مخيّب للآمال.

 

وشهدت مواجهات الفريقين في القمة خلال شهر يوليو، تفوقًا للأهلي الذي حقق الفوز في 7 مباريات على غريمه التقليدي.

 

في المقابل فاز الزمالك في مباراة واحدة وانتهت 3 مباريات بالتعادل خلال هذا الشهر.

 

الأهلي فاز على الزمالك في نهائي كأس مصر خلال يوليو 2007 بنتيجة 4-3 وتوج باللقب.

 

وفاز على الزمالك في السوبر الأفريقي يوم 27 يوليو 2008 بهدفين دون رد، وتوج بالبطولة.

 

وهزم الأهلي غريمه التقليدي يوم 20 يوليو 2008 بنتيجة 2-1 في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

 

وانتصر الأهلي على الزمالك في يوليو 2012 بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا.

 

وفي يوليو 2015، فاز الأهلي على الزمالك ببطولة الدوري بهدفين دون رد.

 

وكرر المارد الأحمر انتصاراته على الزمالك في يوليو 2017 بنفس النتيجة وفي يوليو 2019 بهدف نظيف.

 

الخسارة الوحيدة للمارد الأحمر في شهر يوليو كانت العام الماضي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر.

 

وتعادل الفريقان في يوليو 2000 ببطولة الدوري بدون أهداف، وفي الشهر ذاته عام 2013 بنتيجة 1-1 في دوري أبطال أفريقيا.

 

وفي يوليو عام 2016 بدون أهداف ببطولة الدوري.

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