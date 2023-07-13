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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الآمال بانتهاء زيادة الفائدة ترفع الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

قفزت الأسهم الأوروبية،  بعدما عززت مؤشرات إضافية على تزايد وتيرة تراجع التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة الآمال في أن يتوقف المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة قريبا، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين المكاسب.

وزادت أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 3.0 بالمئة في يونيو في أقل زيادة على أساس سنوي منذ مارس 2021، وذلك بعد ارتفاعها أربعة بالمئة في مايو.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 4.8 بالمئة الشهر الماضي من زيادة 5.3 بالمئة في مايو.

ولا يزال يتوقع المتعاملون أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في وقت لاحق هذا الشهر، لكن محللين قالوا إن البنك قد يكون على وشك إنهاء دورة التشديد النقدي نظرًا للاتجاه النزولي للتضخم.

تحركات الأسهم

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.5 بالمئة مواصلا المكاسب لليوم الرابع على التوالي.

وارتفعت أسهم فيرجن موني البريطانية 11.5 بالمئة بينما زادت أسهم لويدز وباركليز وإتش.إس.بي.سي بنحو 3 بالمئة بعدما قال بنك إنجلترا إن أكبر ثمانية بنوك في بريطانيا لا تعاني من أي مشكلات في رأس المال.

وساهمت مكاسب البنوك في ارتفاع موشر فوتسي 100 في بريطانيا 1.8 بالمئة ليتصدر المكاسب بين أقرانه في أوروبا ويدفع مؤشر البنوك الأوروبية إلى الصعود 1.9 بالمئة.

وكان مؤشر شركات التعدين أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية وزاد 3.8 بالمئة مع صعود أسعار المعادن بسبب تراجع الدولار.

وانتعش مؤشر شركات التكنولوجيا بفضل مكاسب شركات أشباه الموصلات التي تراوح الارتفاع في قيمتها من أربعة إلى 6.5 بالمئة.

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