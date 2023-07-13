حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-7-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار على كافة أنحاء الجمهورية، ليكون الطقس مائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر، شديد الحرارة طوال ساعات النهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 13-7-2023.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية في موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد لأكثر من 10 أيام متتالية.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية حرارة الطقس إلى سيطرة منخفض الهند الموسمي الذي يجذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجيوة المواطنين بعدم النزول من المنزل في ساعات الذورة إلا للضرورة القصوى خاصة مرضى القلب والضغط العالي، كما نصحت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 عصرًا)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

درجات الحرارة اليوم